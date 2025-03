LPI-NDH: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Mühlhausen (ots) - Am vergangenen Wochenende kam es zum Einbruch in das Tierheim in der Industriestraße. Zwischen Samstag, 16 Uhr, und Sonntag, 7.55 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Gebäude des Tierheims ein. Der oder die Täter erbeuteten einen dreistelligen Bargeldbetrag. Außerdem verursachten sie einen Sachschaden von mindestens 1000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren ...

