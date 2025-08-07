PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfall mit verletzten Personen - Pressemeldung Nr. 1

Heidelberg (ots)

Wegen eines Verkehrsunfalls in der Kleingemünder Straße im Heidelberger Stadtteil Ziegelhausen kommt es auf der L 534 (Kleingemünder Straße) derzeit zu Beeinträchtigungen im Berufsverkehr.

Nach derzeitigem Kenntnisstand war ein Autofahrer in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen. Der genaue Unfallablauf ist noch unklar. Zwei Personen wurden dabei verletzt und in Krankenhäuser gebracht.

Derzeit laufen noch die Maßnahmen der Unfallaufnahme und Aufräum- bzw. Abschleppmaßnahmen. Die Fahrbahn ist derzeit halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird durch Polizeikräfte geregelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim

