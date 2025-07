Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Mehrere Brände im Stadtgebiet - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am vergangenen Wochenende ereigneten sich mehrere Brände im Freiburger Stadtgebiet. In einem Fall ermittelt die Kriminalpolizei wegen schwerer Brandstiftung

Am Samstagmorgen, 19.07.2025, kurz nach 4:30 Uhr wurde ein Brand in einem Unterstand für Abfälle in der Auwaldstraße im Freiburger Stadtteil Landwasser gemeldet. Dort hatten Unbekannte möglicherweise mit Feuerwerkskörpern einen Brand in einer Papiertonne verursacht. Durch das Feuer wurden weitere Mülltonnen, der Unterstand, ein Stromverteilerkasten, sowie ein unmittelbar angrenzender Baum in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des entstandenen Sachschaden ist noch unklar. Hinweise zu den Verursachen liegen ebenfalls nicht vor.

Ebenfalls am Samstag, 19.07.2025, brannte gegen 17:15 Uhr ein Motorroller in der Kandelstraße in Freiburg-Brühl. Eine Zeugin hatte das brennende Zweirad nach Hinweisen von zwei weiteren Zeugen in einem Hof bemerkt und den Notruf abgesetzt. Die ebenfalls hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand zeitnah löschen. Wie das Fahrzeug in Brand geriet ist noch unklar. Ebenfalls kann noch keine Schadenshöhe beziffert werden.

In einem weiterer Fall wurde am frühen Sonntagmorgen, 20.07.2025, gegen 04:15 Uhr ein Mülleimerbrand auf dem Geländer einer Grund- und Realschule in der Staufener Straße in Freiburg-Haslach gemeldet. Dort hatten Unbekannte scheinbar den Inhalt eines Mülleimers in Brand gesteckt sowie mehrere Fensterscheiben an der Schule eingeworfen. Das Schulgebäude selbst wurde aber augenscheinlich nicht betreten. Der entstandene Sachschaden ist noch nicht bekannt. Hinweise zur Täterschaft liegen nicht vor.

Wenig später, gegen 04:30 Uhr wurden Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zu einem Feuer an einem Gebäudeabgang in der Carl-Kistner-Straße ebenfalls im Freiburger Stadtteil Haslach gerufen. Mutmaßlich mit Vorsatz hatten Unbekannte dort mehrere Papiertonnen in Brand gesetzt. Durch die Flammen wurden auch Fenster einer dort befindlichen Bankfiliale beschädigt. Das Übergreifen der Flammen auf das Gebäude konnte lediglich durch die umgehend eingeleiteten Löschmaßnahmen der Freiburger Feuerwehr verhindert werden.

Ersten Schätzungen zu Folge beläuft sich der entstandene Sachschaden auf rund 20.000 EUR.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761 882-2880) hat in diesem Fall die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung übernommen und sucht Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Ob es Zusammenhänge zwischen den Brandlegungen insbesondere aus den Vorfällen in Freiburg-Haslach gibt, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

ak

