Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos

Freiburg (ots)

Am Samstag, 19.07.2025, gegen 16:45 Uhr ereignete sich ein Auffahrunfall auf der B 34, Höhe Bahnhof Wehr-Brennet unter Beteiligung von drei Autos. Ein 22-jähriger Renault-Fahrer beabsichtigte nach links in einen Parkplatz abzubiegen. Dazu musste er bis zum Stillstand anhalten. Die hinter ihm fahrende 62-jährige Audi-Fahrerin bremste ebenfalls. Ein 24-jähriger BMW-Fahrer erkannte die abbremsenden Fahrzeuge zu spät und fuhr auf den Audi auf. Durch den Aufprall wurde der Audi gegen das Heck des Renault geschoben. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt über 30.000 Euro. Der BMW und der Audi waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Renault konnte noch weiterfahren. Der Fahrer des BMW wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Die übrigen Beteiligten blieben nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen musste die B 34 zeitweise gesperrt werden. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort. Bei der Anfahrt der Feuerwehr kam es zu einem kleinen Streifvorgang zwischen einem Suzuki und einem Feuerwehrfahrzeug. Dabei entstand geringer Sachschaden und es wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr konnte den Einsatzort ohne erhebliche Verzögerung erreichen.

