POL-FR: Murg: Aggressiver Autofahrer - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Unbekannte hatten offenbar in der Nacht zum Sonntag, 20.07.2025 mehrere Eier auf ein israelisches Restaurant in der Waldkircherstraße in Freiburg geworfen. Hierbei sind auch einige Eier über die geöffneten Oberlichter in das Gebäudeinnere gelangt. Die Gaststätte wurde in diesem Zusammenhang verunreinigt, jedoch nicht beschädigt. Über das Motiv ...

