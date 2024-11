Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter: Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw- Insassen werden schwer verletzt

Wetter (ots)

Zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw kam es am 02.11.2024, gegen 23:50 Uhr, auf der Grundschötteler Straße. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 21-jähriger Wuppertaler mit seinem Opel in Fahrtrichtung Hagen und kam in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er frontal mit einem Pkw der Marke Audi. Der Fahrzeugführer war ein 24-Jähriger aus Wuppertal. Warum der 21-Jährige in den Gegenverkehr geriet, ist derzeit Bestandteil der Ermittlungen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Pkw stark beschädigt. Der Schaden liegt in einem mittleren fünfstelligen Wert. Die Fahrzeuginsassen kamen schwer verletzt in nahegelegene Krankenhäuser. Lebensgefahr bestand nicht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Grundschötteler Straße vollständig gesperrt. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden.

