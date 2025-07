Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Nach Körperverletzung folgte Gewahrsam

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 20.07.2025, gegen 15:45 Uhr kam es in der Hauptstraße in Tiengen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte eine leicht verletzte Person angetroffen werden. Der 22-Jährige sei von mehreren Personen geschlagen und getreten worden. Im Rahmen der Fahndung konnte einer der drei mutmaßlichen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen werden. Der 25-Jährige musste aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung und seiner Aggressivität im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen zur Ausnüchterung in die Gewahrsamszelle verbracht werden. Ein Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von über drei Promille.

