POL-FR: Schönau/ Wembach: Unfall mit zwei Fahrradfahrern - Polizei sucht beteiligten Radfahrer, welcher sich entfernt hat

Freiburg (ots)

Den Radweg, parallel zur B317 befuhr am Freitag, 18.07.2025 gegen 14.10 Uhr eine 28 Jahre alte Frau von Wembach kommend in Richtung Schönau. Direkt nach der Kreuzung B317/ Hauptstraße Wembach soll ihr ein unbekannter Fahrradfahrer auf ihrer Fahrseite entgegengekommen sein. Die Fahrräder berührten sich am Lenkrad, woraufhin die 28-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Der entgegenkommende Radfahrer fuhr weiter. Dieser soll rund 60 Jahre alt gewesen sein, graue gelockte Haare gehabt haben und auf einem alten Stadtrad unterwegs gewesen sein. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) sucht den rund 60 Jahre alten Radfahrer oder Zeugen, die Angaben zu diesem machen können. Außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Schopfheim unter der Telefonnummer 07622/666980 Hinweise entgegen.

