POL-FR: Hartheim/Heitersheim: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten auf der A5

Freiburg (ots) - Am Freitagnachmittag, 18.07.2025 gegen 15:20 Uhr wurden in der Nähe einer Freiburger Klinik zwei Kleinkinder aus einem geparkten Auto durch die Polizei befreit. Passanten hatten die Notlage der schreienden Kinder bemerkt und umgehend den Notruf verständigt. In dem verschlossenen Fahrzeug waren die Fenster lediglich einen Spalt weit geöffnet. Vor Ort ...

