Am Sonntag, 20.07.2025, gegen 13.50 Uhr, kam es auf der Hochkopfstraße (Landstraße 151) zu einer Frontalkollision zwischen zwei Motorräder. Ein 37-jähriger Motorradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Ein 34-jähriger Motorradfahrer zog sich schwerste Verletzungen zu. Der 37-jähriger Motorradfahrer befuhr in einer Motorradgruppe die Landstraße von Präg kommend in Richtung Hochkopf, als er am Ende einer langgezogenen Rechtskurve aus bislang nicht bekannten Gründen mutmaßlich auf Gegenfahrbahn geriet und frontal mit einem entgegenkommenden 34-jährigen Motorradfahrer, welcher auch in Motorradgruppe die Landstraße befuhr, kollidierte. Das Motorrad des 37-Jährigen wurde nach links in einen Grünstreifen abgewiesen. Der 37-Jährige wurde reanimationspflichtig und erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der 34-jährige Motorradfahrer zog sich schwerste Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Unispital nach Basel geflogen. Eine akute Lebensgefahr könne nicht ausgeschlossen werden. Beide Motorräder mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Die Landstraße war bis gegen 18.00 Uhr voll gesperrt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Feuerwehr, die Bergwacht sowie die Straßenmeisterei im Einsatz.

