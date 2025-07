Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Vorfahrtsverletzung - Rollerfahrer schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstag, 19.07.2025, ereignete sich an der Kreuzung Waldshuter Straße und Himmelreichstraße ein schwerer Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte der Fahrer eines Kleinkraftrades die Waldshuter Straße aus der Himmelreichstraße kommen, zu queren und missachtete dabei die Vorfahrt des ordnungsgemäß auf der B 34 fahrenden Peugeots. Es kam zur Kollision im Kreuzungsbereich, wodurch der 55-jährige Rollerfahrer schwer verletzt wurde. Die 54-jährige Peugeot-Fahrerin blieb unverletzt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt insgesamt ungefähr 12.000 Euro. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr Laufenburg vor Ort.

