Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65/AS LD-Süd - Fehler beim Fahrstreifenwechsel

A65/AS LD-Süd (ots)

Ein 27 Jahre alter Golffahrer wollte wegen der baubedingten Verkehrsführung den Fahrstreifen nach rechts wechseln und übersah hierbei ein Sattelzug, weshalb es zur Kollision kam. Hierbei wurde sein Fahrzeug an der rechten Seite beschädigt. Wegen längerer Instandsetzungsarbeiten an einer Autobahnbrücke wird die A65 zwischen den Anschlussstellen LD-Süd und Rohrbach in beiden Fahrtrichtungen derzeit einspurig geführt. Mit vermehrten Verkehrsbehinderungen muss gerechnet werden.

