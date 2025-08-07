PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Sachschaden in vierstelliger Höhe

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 09:10 Uhr ereignete sich auf der Freiburger Straße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Eine 31-jährige Fordfahrerin beabsichtigte, auf der Höhe eines Autohauses von einem Parkplatz in die Freiburger Straße einzufahren und übersah einen, von rechts kommenden, 61-jährigen Audifahrer. Hierbei kam es zum Unfall, bei dem niemand verletzt wurde. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden in Höhe von 7.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Christina Schoch
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

