Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Sachschaden in vierstelliger Höhe

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 09:10 Uhr ereignete sich auf der Freiburger Straße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Eine 31-jährige Fordfahrerin beabsichtigte, auf der Höhe eines Autohauses von einem Parkplatz in die Freiburger Straße einzufahren und übersah einen, von rechts kommenden, 61-jährigen Audifahrer. Hierbei kam es zum Unfall, bei dem niemand verletzt wurde. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden in Höhe von 7.000 Euro.

