Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vorfahrt missachtet

Hohleborn (ots)

Beim Auffahren von der Straße "Alte Hohle" in Hohleborn auf die Heubergstraße missachtete eine 22-jährige Autofahrerin Montagnachmittag die Vorfahrt eines bereits auf der Heubergstraße in Richtung Schmalkalden fahrenden 35-jährigen Motorradfahrers. Es kam zum Zusammenstoß bei dem sowohl der Mann, als auch sein 12-jähriger Beifahrer leicht verletzt wurden. Die Rettungskräfte brachten die Personen zur Behandlung ins Klinikum. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

