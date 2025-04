LPI-SHL: Betrunken und berauscht

Suhl (ots) - In der Zeit von Donnerstagabend bis Montag drangen unbekannte Täter gewaltsam in das Gebäude eines Sozialverbandes in der Straße "Rimbachhügel" in Suhl ein. Sie durchsuchten mehrere Räume und versuchten in weitere Räumlichkeiten einzudringen. Die Ermittlungen was entwendet wurde, dauern an. Bei dem Einbruch verursachten die Täter einen Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und sucht Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder ...

