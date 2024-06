Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Vandalismus

Mehrer Mülleimer und ein Roller in Brand gesetzt

Polizei sucht Zeugen

Kranenburg (ots)

Unbekannte Täter setzten in der Nacht von Dienstag (11. Juni 2024) auf Mittwoch auf dem Schulhof einer Grundschule an der Straße Zum Hallenband einen zuvor entwendeten Roller in Brand sowie mehrere Mülleimer. Der Roller befand sich zur Reparatur in einer nicht weit entfernten Werkstatt, als die Täter ihn entwendeten und zum Schulhof brachten. Auf dem Schulhof setzten sie diesen sowie mehrere Mülleimer in Brand. Der Roller sowie ein Mülleimer brannten vollständig aus.

Die Kripo in Kleve hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Feststellungen rundum die Schule wahrgenommen haben. Sie sollen sich unter Telefon 02821 5040 bitte melden. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell