Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Unbefugt mehrere Autos geöffnet - Zeugenaufruf

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, im Zeitraum zwischen 22:00 Uhr und 08:00 Uhr, gelang einer bislang unbekannten Täterschaft der Zugang zu mehreren geparkten Fahrzeugen. Die Autos unterschiedlicher Fahrzeughersteller waren in verschiedenen Straßen des Ortsteils Rot geparkt.

Im Nelkenweg wurden neben einem Mazda auch ein Ford durchwühlt, entwendet wurde jedoch, bisherigen Ermittlungen zufolge, nichts. Wie die Täterschaft in die Innenräume gelangte und ob die Fahrzeuge zuvor verschlossen waren, ist bislang unklar.

In der Waldstraße konnten aus einem Hyundai Bargeld sowie Schmuck im Gesamtwert von etwa 250 Euro entwendet werden. Durch den Aufbruch entstand an dem Auto ein Lackschaden von geringem Wert.

Aus einem unverschlossenen Audi, der im Erlengrund geparkt war, wurden ein Portemonnaie samt Inhalt sowie mehrere Packungen Zigaretten gestohlen. Der Diebstahlschaden liegt bei knapp 400 Euro.

Aus einem Kia, der in der Ipflerstraße abgestellt war, wurde aus dem Innenraum Bargeld in Höhe von etwa 150 Euro entwendet. Auch hier ist noch unklar, ob das Fahrzeug zuvor verschlossen war.

Im Veilchenweg wurde ein unverschlossener BMW geöffnet und der Innenraum durchwühlt, jedoch keine Gegenstände entwendet.

Ob die Taten im Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen stehen, die ebenfalls in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Stadtgebiet begangen wurden, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Bislang liegen jedoch keine Hinweise auf einen Tatzusammenhang vor.

Das Polizeirevier Wiesloch sucht Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zu den Taten mitteilen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06222 5709-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

