Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit verletzter Person - Pressemeldung Nr. 2

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6092126), kam es am Dienstagmorgen an der Kreuzung B 291/L 723 zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde.

Eine 83-jährige Frau war gegen 10.30 Uhr auf der L 723 von Walldorf in Richtung Hockenheim (B 291) unterwegs. Derzeitigen Ermittlungen zufolge missachtete sie an der Kreuzung zur L 598 das Rotlicht der Ampel und fuhr in die Kreuzung ein. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem Mitsubishi-Anhänger-Gespann eines 35-Jährigen, der von St. Leon-Rot in Richtung Walldorf unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß erlitt die 83-Jährige leichte Verletzungen. Sie wurde jedoch entgegen der Erstmeldung nicht in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, sie war aufgrund ihres Alters und eines Schocks nicht in der Lage, das Fahrzeug zu verlassen. Sie wurde vorsorglich zur eingehenden Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die beiden Fahrzeuge mussten aufgrund ihrer Beschädigungen abgeschleppt werden. Es war Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro entstanden.

Während der Unfallaufnahme und Abschlepparbeiten waren kurzzeitige Verkehrssperrungen notwendig, die jedoch lediglich geringfügige Verkehrsbeeinträchtigungen nach sich zogen.

Die weiteren Unfallermittlungen führt das Polizeirevier Wiesloch.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell