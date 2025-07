POL-SI: Handy am Ohr und Drogen im Blut - Polizei stoppt 34-jährige Opel-Fahrerin -#polsiwi

Siegen- Weidenau (ots) - Zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag (03.07.2025) ist es zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Schlosserstraße in Siegen gekommen. Ersten Erkenntnissen nach verschafften sich der oder die Täter zwischen 18:30 Uhr und 11:50 Uhr Zutritt zu einer im Erdgeschoss liegenden ...

mehr