Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte verschaffen sich Zutritt zu einer Wohnung und entwenden Zigaretten und Geldbörse - Polizei sucht Zeugen #polsiwi

Siegen- Weidenau (ots)

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag (03.07.2025) ist es zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Schlosserstraße in Siegen gekommen. Ersten Erkenntnissen nach verschafften sich der oder die Täter zwischen 18:30 Uhr und 11:50 Uhr Zutritt zu einer im Erdgeschoss liegenden Wohnung. Die Unbekannten durchwühlten einige Handtaschen im Eingangsbereich. Ersten Ermittlungen nach entwendeten sie Zigaretten und eine Geldbörse. Das Siegener Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei unter der 0271/7099-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell