Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Kraichgau: Großflächiger Stromausfall in mehreren Ortschaften, PM Nr. 1

Kraichgau (ots)

Im Bereich Eschelbronn, Meckesheim, Lobenfeld, Lobbach, Bammental, und Zuzenhausen kam es gegen 20:50 Uhr zu einem großflächigen Stromausfall. Techniker des zuständigen Netzbetreibers sind bereits im Einsatz und arbeiten an der Störungsbeseitigung. Die Polizei ist im genannten Bereich verstärkt auf Streife.

