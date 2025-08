Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Unfallflucht während dem Einkauf

Zweibrücken (ots)

Eine böse Überraschung erlebte eine 43-Jährige am Samstagmorgen nach ihrem Einkauf. Die Dame war zwischen 9:50 Uhr und 10:20 Uhr in einem Supermarkt in der Ixheimer Finkenstraße. Zurück an ihrem weißen 1er BMW stellte sie einen Streifschaden vorne links fest. Zuvor muss ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den Pkw beim Ein- oder Ausparken gestreift und beschädigt haben. Der Unfallverursacher machte sich nach der Tat aus dem Staub ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei Zweibrücken sucht nun Zeugen des Verkehrsunfalls und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0631 369-15399 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. |pizw

