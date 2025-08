Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Unkonventionelle "Bauarbeiten" am Zweibrücker Schloss

Zweibrücken (ots)

Am frühen Samstagmorgen wunderten sich mehrere Passanten über "ungewöhnliche Bauarbeiten" auf der Terrasse des Zweibrücker Schlosses. In dem Gebäude befindet sich neben dem Pfälzischen Oberlandesgericht auch die Generalstaatsanwaltschaft. Die Polizeibeamten stellten um 8:40 Uhr unweit des Wochenmarktes einen polizeibekannten 40-Jährigen fest. Dieser war gerade dabei die Bodenplatten der Terrasse herauszuheben, um sie im Anschluss von dieser herunterzuwerfen. Einen plausiblen nachvollziehbaren Grund für seine Aktion konnte der Straftäter nicht nennen. Die Einsatzkräfte fanden bei dem Mann zusätzlich mehrere Betäubungsmittel, was seine vorherige Idee zumindest in Teilen erklären könnte. Nachdem der Straftäter die zerstörten Bodenplatten wieder zur Seite geräumt hatte, wurde er in eine psychiatrische Einrichtung verbracht. Der am Zweibrücker Schloss entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. |pizw

