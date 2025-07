Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Motorradfahrer

Zweibrücken (ots)

Am Nachmittag des 30.07.2025, gegen 16:00 Uhr, ereignete sich in der Bitscher Straße in Zweibrücken ein Verkehrsunfall, bei dem ein jugendlicher Motorradfahrer verletzt wurde. Der Motorradfahrer befuhr die Bitscher Straße von Rimschweiler kommend in Fahrtrichtung Innenstadt. Der Führer eines BMW, welcher die Bitscher Straße im Kreuzungsbereich Bitscher Straße/Gleiwitzstraße/Straßburgerstraße queren wollte, um von der Straßburgerstraße in die Gleiwitzstraße zu fahren, übersah dabei den bevorrechtigten Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt und wurde zur medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. |pizw

