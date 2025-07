Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: 2. Tag des diesjährigen Stadtfestes

Zweibrücken (ots)

Auch am zweiten Veranstaltungstag war das Zweibrücker Stadtfest sehr gut besucht. Die Besucherzahl war sogar deutlich höher als am ersten Tag. Ab ca. 22:30 Uhr nahm das Einsatzgeschehen zu, insbesondere im Bereich alkoholbedingter, nicht strafrechtlich relevanter verbaler Auseinandersetzungen. Es wurden insgesamt vier Besuchern Platzverweise erteilt. Es kam zu einer Sachbeschädigung an der Glasscheibe einer Gaststätte, gegen einen 38-jährigen Stadtfestbesucher wurde eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet, da bei ihm sowohl Amphetamin als auch Ecstasy gefunden wurde. Eine weitere Strafanzeige wurde erstattet wegen sexueller Belästigung einer 28-jährigen Frau durch einen 35-jährigen Mann. Wie bereits am Vortag waren mit dem Ende der Musikdarbietungen starke Abwanderungstendenzen der Besucher feststellbar. Der polizeiliche Einsatz wurde um 03:00 Uhr beendet.

