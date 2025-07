Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Unfall mit verletztem und alkoholbeeinflusstem Fahrzeugführer

Zweibrücken (ots)

Am 26.07.2025 befuhr ein 27-jähriger Mann mit seinem Audi A3 um 22:50 Uhr die Landauer Straße aus Richtung Saarlandstraße kommend in Richtung Hofenfelsstraße. Kurz nach der Einmündung zur Storchenstraße kollidierte er mit zwei, am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Fahrzeugen der Marke Peugeot. Durch den Aufprall wurden am Audi sowohl der Fahrer-als auch der Beifahrerairbag ausgelöst. Der 25-jährige Beifahrer wurde leicht verletzt und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Bei dem Fahrzeugführer ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest über 1 Promille. Sowohl der Audi als auch einer der beiden Peugeot waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 22000 Euro. Dem Audi-Fahrer wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde mit dem Ziel der Entziehung der Fahrerlaubnis sichergestellt. |PIZW

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell