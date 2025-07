Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Trunkenheitsfahrt

Zweibrücken (ots)

Aufgrund von Zeugenhinweisen, dass ein Mann in betrunkenem Zustand mit seinem Fahrrad am öffentlichen Straßenverkehr teilnimmt, konnte der 34-jährige Mann am 26.07.2025 um 19:15 Uhr in der Langentalstraße angetroffen werden. Dabei schob er sein Fahrrad. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei ihm über 1,7 Promille. Der Mann war bei Antreffen derart aggressiv, dass er herumschrie, einen 31-jährigen Bekannten beleidigte und drohte, ihn umzubringen. Der Mann musste daraufhin gefesselt und zur Polizeidienststelle verbracht werden. Dort wurde ihm wegen der begangenen Trunkenheitsfahrt eine Blutprobe entnommen. Strafverfahren wegen Bedrohung und Beleidigung und wegen Trunkenheit im Verkehr wurden erstattet. Aufgrund der weiterhin bestehenden Aggressivität wurde der Mann über Nacht in Verhinderungsgewahrsam genommen. |PIZW

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell