POL-PDNR: Alleinunfall von alkoholisiertem Fahrradfahrer

56581 Kurtscheid (ots) - Wie erst gegen Mittag des 18.02.2025 bekannt wurde, kam es am Morgen gegen 07:30 Uhr in Kurtscheid in der Hochstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem 7-jährigen Kind. Das Kind wurde nach dem derzeitigen Ermittlungsstand durch den Zusammenstoß leicht verletzt und durch die Unfallbeteiligte Fahrzeugführerin zusammen mit der Mutter des Kindes in ein Krankenhaus nach Neuwied ...

