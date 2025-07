Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Zweibrücken

1.Tag des diesjährigen Stadtfestes

Zweibrücken (ots)

Am ersten Tag des 44. Zweibrücker Stadtfestes war, begünstigt durch das stabile Wetter, die Zweibrücker Innenstadt gut besucht. Das polizeiliche Einsatzaufkommen nahm ab 22:00 Uhr zu, verblieb aber insgesamt auf einem niedrigen Niveau. Die Veranstaltung verlief aus polizeilicher Sicht überwiegend ruhig. Es kam zu vier Körperverletzungen, einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, vier Besuchern wurden Platzverweise erteilt, denen sie auch nachkamen. Des Weiteren wurde die Polizei auf einen 23-jährigen Mann aufmerksam, der in erheblich alkoholisiertem Zustand in seinen geparkten Audi stieg. Zur Verhinderung einer möglichen Trunkenheitsfahrt wurde dessen Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt und sein Fahrzeug verschlossen. Ab 00:00 Uhr waren mit dem Ende der Musikdarbietungen starke Abwanderungstendenzen feststellbar, der polizeiliche Einsatz wurde um 03:00 Uhr beendet. Um ca. 03:15 Uhr kam es am Zentralen Omnibusbahnhof zum Brand von12 wassergefüllten Absperrelementen. Nach momentanem Erkenntnisstand gerieten diese durch einen "Bengalo" in Brand. Nach Beseitigung der gelöschten "Indutainer" wurde durch die Stadt Zweibrücken eine Ersatzsperrung errichtet. Ermittlungen, welche zur Aufklärung, beziehungsweise Identifizierung des Verursachers führen, wurden eingeleitet. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Hinweise, welche zur Aufklärung des Vorfalls führen können, nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per E-Mail (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. |PIZW

