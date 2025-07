Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Kleinsteinhausen (ots)

Am Donnerstag, 24.07.2025, gegen 11.05 Uhr befuhr eine siebenköpfige Motorradgruppe die Landesstraße 478 von Kleinsteinhausen kommend in Fahrtrichtung Bottenbach. Der 75-jährige Fahrer einer BMW fuhr an zweiter Position. Beim Überholen eines LKW geriet der Fahrer der BMW aus noch ungeklärten Gründen zu weit nach links, gelangte auf den dortigen Grünstreifen und überschlug sich. Er kam dann im Straßengraben zum Liegen. Der 75-Jährige wurde schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von 2000.- Euro./pizw

