Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr/Täter ermittelt/Zeugen und Geschädigte gesucht

Zweibrücken (ots)

Am Mittwoch, 23.07.2025, gegen 15.50 Uhr warfen drei Tatverdächtige im Alter von 17-19 Jahren von der Brücke in der Oselbachstraße mit Wasser gefüllte Luftballons, sogenannte Wasserbomben auf Fahrzeuge, welche den Bahneinschnitt auf der Landesstraße 471 befuhren. Hierbei wurde ein PKW Opel Zafira auf dem Fahrzeugdach getroffen. Glücklicherweise wurde durch den Eingriff von außen das Fahrverhalten des Opel-Fahrers nicht beeinflusst. Die Täter konnten durch die Polizei ermittelt werden. Sie wurden eindringlich auf ihr Fehlverhalten hingewiesen, ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei sucht nun Zeugen und weitere Geschädigte. Diese möchten sich bitte per E-Mail (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 mit der Polizeiinspektion Zweibrücken in Verbindung setzen./pizw

