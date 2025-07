Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1364 - Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Dienstag (22.07.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall in der Neuburger Straße. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt. Gegen 17.30 Uhr waren ein 41-jähriger Chrysler-Fahrer und ein 37-jähriger Radfahrer in südliche Fahrtrichtung unterwegs. Auf Höhe der Widderstraße übersah der 41-Jährige beim Abbiegen offenbar den 37-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Der 37-Jährige stürzte dabei teils auf seinen Kopf. Er zog sich eine leichte Verletzung am Bein zu. Glücklicherweise trug der Mann einen Fahrradhelm und wurde somit nicht schwerer verletzt. Der 41-Jährige wurde ebenso leicht verletzt. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung gegen den 41-Jährigen.

Mit der Kampagne #KopfEntscheiung appelliert die Polizei an alle Radfahrerinnen und Radfahrer einen Helm zu tragen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter folgendem Link: https://www.polizei.bayern.de/verkehr/verkehrssicherheitsarbeit/005591/index.html

