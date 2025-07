POL Schwaben Nord: 1361 - Blinder Mann überführt Betrüger

Polizeipräsidium Schwaben Nord

Innenstadt - Am Dienstag (22.07.2025) versuchte ein Betrüger an das Geld eines 71-Jährigen zu kommen. Die Polizei nahm einen 19-Jährigen fest. Am gestrigen Nachmittag erhielt ein 71-Jähriger einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten. Dieser schilderte, dass eine Liste mit Einbruchszielen aufgefunden wurde und der Senior als potentielles Opfer gefährdet sei. Der Anrufer forderte den Mann auf, seine Wertsachen vorsorglich der Polizei zu übergeben. Ein Beamter würde die Wertsachen persönlich abholen. Zunächst wirkte das Telefonat für den 71-Jährigen schlüssig. Nach einem Gespräch mit einem Bekannten kamen aber Zweifel auf und die richtige Polizei wurde gerufen. Die Polizisten instruierten den Mann, das geplante Treffen mit dem Betrüger wahrzunehmen. Tatsächlich kam es kurz darauf zum Treffen zwischen dem 71-Jährigen und einem Tatverdächtigen im Bereich der Jakobermauer. Aber auch Einsatzkräfte der Polizei waren vor Ort und nahmen den 19-jährigen Tatverdächtigen fest. Dabei wehrte sich der Mann und verletzte zwei Beamte leicht. Der 19-Jährige wurde heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen banden- und gewerbsmäßigem Betrug und setzte diesen in Vollzug. Der Mann befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Beim 71-Jährigen handelte es sich um einen blinden Mann. Durch sein schnelles und couragiertes Handeln trug er maßgeblich zur Festnahme des Tatverdächtigen bei. Er verhielt sich in jeglicher Hinsicht "nach Lehrbuch" und

- wandte sich an eine weitere Person aus dem sozialen Umfeld. - informierte umgehend die Polizei. - übergab keine Wertsachen.

Das Polizeipräsidium Schwaben Nord initiierte die groß angelegte Kampagne #NMMO (Nicht mit meiner Oma, nicht mit meinem Opa), um vor Callcenterbetrug zu schützen. Mittlerweile ist diese Kampagne auch in anderen Teilen Bayerns und auch anderen Bundesländern umgesetzt. Mehr Infos hierzu unter: www.polizei.bayern.de/nmmo

