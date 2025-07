Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1366 - Mann verletzt sich bei Widerstandshandlung

Augsburg (ots)

Göggingen - Am Dienstag (22.07.2025) sollte ein 51-Jähriger auf Grund seines Zustands in Gewahrsam genommen werden. Er ging die Beamten an und beleidigte diese. Bei den Widerstandshandlungen verletzte sich der Mann. Gegen 06.30 Uhr fiel einer Polizeistreife der 51-Jährige an einer Bushaltestelle auf. Er war wegen seiner Alkoholisierung weder geh- noch stehfähig. Zu seinem eigenen Schutz nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam und wollten ihn in den Polizeiarrest bringen. Der 51-Jährige beleidigte, bedrohte und bespuckte daraufhin die Polizisten. Auf Grund seines Verhaltens musste der Mann schließlich gefesselt werden.

Nach der Ankunft im Polizeipräsidium wollte der Mann das Polizeifahrzeug nicht verlassen und sperrte sich massiv. Dabei verletzte sich der Mann offenbar an der Karosserie und zog sich eine Verletzung am Bein zu. Die Schnittverletzung wurde durch die Beamten erstversorgt. Der Rettungsdienst brachte den Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun gegen den 51-Jährigen wegen Widerstands gegen Polizeibeamte, Bedrohung und Beleidigung.

