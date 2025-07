POL Schwaben Nord: 1359 - 50 Jahre V. Bereitschaftspolizeiabteilung Königsbrunn

Augsburg (ots) - In der Pressemitteilung Nr. 1292 vom 13.07.2025 berichteten wir Folgendes: Oberhausen - Am Freitag (11.07.2025) kam zu einem gefährlichen Überholvorgang in der Zollernstraße. Gegen 17:30 Uhr überholte ein bislang unbekannter Taxifahrer in der Zollernstraße ein stehendes Fahrzeug, das einer Familie das Überqueren der Fahrbahn ermöglichen wollte. ...

