Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Beim Fahren Entgegenkommende gerammt

Nicht weit genug rechts war eine Autofahrerin am Mittwoch bei Herbrechtingen unterwegs.

Ulm (ots)

Kurz vor 16 Uhr fuhr eine 45-Jähriger mit ihrem VW Kombi auf der Straße von Anhausen in Richtung Bolheim. In der Riedstraße kam ihr eine Nissanfahrerin entgegen. Im Kurvenbereich war die VW-Fahrerin wohl zu weit links und stieß mit ihrem Fahrzeug gegen die Front des entgegenkommenden Autos. Bei dem heftigen Zusammenstoß lösten in beiden Autos die Airbags aus. Zudem wurde am VW das linke Vorderrad herausgerissen. Die 50-Jährige zog sich Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Abschlepper bargen sie. Den Schaden schätzt die Polizei auf jeweils 15.000 Euro. Die Beamten des Polizeirevier Giengen haben nun die Ermittlungen aufgenommen. Auf die VW-Fahrerin kommt eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot zu.

Die Polizei mahnt: Fahren Sie immer möglichst weit rechts. Nicht nur bei Gegenverkehr, wenn Sie überholt werden, an Kuppen, in Kurven oder bei Unübersichtlichkeit. Unfälle im Begegnungsverkehr haben aufgrund der Kräfte, die dann wirken, meist schwerwiegende Folgen. Im schlimmsten Fall kommen Personen zu schaden. Deshalb drohen bei Verstößen gegen das Rechtsfahrgebot Bußgelder.

++++1334448(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell