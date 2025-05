Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Zwei Leichtverletzte nach Zusammenstoß

Schöppingen (ots)

Unfallort: Schöppingen, Landstraße 570 / Landstraße 574;

Unfallzeit: 25.05.2025, 21.25 Uhr;

Zwei Leichtverletzte und ein Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro: So lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagabend in Schöppingen ereignet hat. Ein 21-jähriger Autofahrer aus Rosendahl-Holtwick war gegen 21.25 Uhr auf der L574 in Richtung Heek unterwegs und beabsichtigte die L570 zu überqueren, um seine Fahrt geradeaus fortzusetzen. Auf der Kreuzung L570/L574 kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 25-Jährigen aus Ahaus-Wüllen. Dieser hatte die L570 in Richtung Ahaus befahren. Die beiden Leichtverletzten wurde mit Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell