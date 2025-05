Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Anholt - Einbruch in Einfamilienhaus

Isselburg (ots)

Tatort: Isselburg-Anholt, Am Schievekamp;

Tatzeit: 23.05.2025, zwischen 09.00 Uhr und 23.00 Uhr;

Sich Zugang zu einem Einfamilienhaus verschafft haben bislang Unbekannte am Freitag in Isselburg-Anholt. Die Täter gelangten in das Objekt an der Straße Am Schievekamp, indem sie die Haustür gewaltsam öffneten. Nach ersten Angaben flohen die Einbrecher ohne Beute. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell