Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Alkoholisiert mit dem Fahrrad gestürzt

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Graeser Straße / Nordring;

Unfallzeit: 24.05.2025, 18.20 Uhr;

Schwere Verletzungen hat sich ein Mann aus Ostbevern am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall in Ahaus zugezogen. Der 52-Jährige war mit seinem Fahrrad in einer Gruppe auf der Graeser Straße in Richtung Ahaus-Graes unterwegs. Am Kreisverkehr Graeser Straße / Nordring verlor er die Kontrolle über sein Rad und stürzte ohne Fremdeinwirkung. Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme ergab sich bei dem 52-Jährigen der Verdacht auf Alkoholkonsum, der sich durch einen Atemalkoholtest erhärtete. Ein Arzt entnahm ihm im Krankenhaus eine Blutprobe, um den exakten Wert zu bestimmen. (ms)

