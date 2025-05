Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Diebstahl einer Geldbörse

Borken (ots)

Tatort: Borken, Am Vennehof;

Tatzeit: 22.05.2025, 16.00 Uhr;

Eine Geldbörse aus einem Auto gestohlen hat ein bislang Unbekannter in Borken. Dazu kam es am Donnerstagnachmittag in dem Parkhaus Am Vennehof. Eine Autofahrerin wurde von einem unbekannten Mann angesprochen, der um Kleingeld bat. Die Geschädigte bot daraufhin einen Parkschein an, worauf der Dieb jedoch nicht einging. Stattdessen begab er sich zur Beifahrerseite des Fahrzeugs, öffnete die unverschlossene Tür und entfernte sich kurz darauf in unbekannte Richtung. Erst zu Hause bemerkte die Frau, dass ihre Geldbörse aus ihrer Handtasche fehlte. Diese hatte sich zur Tatzeit im Fußraum auf der Beifahrerseite befunden. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: etwa 1,65 Meter groß, normale Figur, dunkle kurze Haare. Die Polizei erbittet Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (sb)

