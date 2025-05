Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Geschädigte/r nach Verkehrsunfall gesucht

Stadtlohn (ots)

Unfallort: Stadtlohn, L572 (Grabenstraße);

Unfallzeit: 22.05.2025, 15.20 Uhr;

Eine Autofahrerin hat am Donnerstagnachmittag an der Grabenstraße einen seitlich geparkten Pkw mit dem Seitenspiegel touchiert. Dabei handelte es sich vermutlich um einen blauen Kleinwagen, der in Höhe der Hausnummer 46 geparkt war. Zu dem Unfall kam es gegen 15.20 Uhr. Als die Frau zu der Unfallstelle zurückkehrte, stand das Fahrzeug nicht mehr an der Stelle. Die Polizei bittet den Halter des beschädigten Fahrzeuges, unter Tel. (02561) 9260 Kontakt mit dem zuständigen Verkehrskommissariat in Ahaus aufzunehmen. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell