Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei kontrolliert ungewöhnliche Abschleppung

Augsburg (ots)

Autobahn A8 / AS Dasing / FR München - In der Nacht auf den gestrigen Sonntag (04.05.2025) fuhr ein ehemaliger Rettungswagen in Richtung München. An der Anhängerkupplung schleppte der 55-jährige Fahrer ein Auto ab.

Gegen 00.45 Uhr stellte eine Polizeistreife die ungewöhnliche Abschleppung des Autos fest und kontrollierte das Gespann. Als der 55-Jährige den Beamten folgte, bemerkten diese bereits, dass der ehemalige Rettungswagen Probleme bei den Kurven und dem Bremsen hatte. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten zudem fest, dass das gezogene Auto ungebremst lediglich mit einer Schleppdeichsel verbunden war. Bei Kurven lenkte dies nur geringfügig ein und die Beleuchtung war nicht mit dem Zugfahrzeug verbunden. Somit war an dem gezogenen Auto nur das Standlicht angeschaltet.

Aufgrund der fehlenden Bremseinrichtung war die Verkehrssicherheit wesentlich beeinträchtigt. Zudem wurde das Kraftfahrzeug vorschriftswidrig als Anhänger betrieben.

Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Gespanns.

Da der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von über 100 Euro hinterlegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell