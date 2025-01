POL-PDLD: Wörth - Durchfahrtskontrollen Maximiliansau

Bad Bergzabern (ots) - In der Nacht vom 24.01. auf 25.01.2025 wurden an einem blauen Mercedes, welcher am Bahnhof parkte, durch bislang unbekannte Täter zwei Reifen platt gestochen. Zeugen werden gebeten sich unter 06343/93340 oder per Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bad Bergzabern Telefon: 06343-9334-0 ...

mehr