Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallbeteiligte Radfahrerinnen gesucht

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Lowicker Straße;

Unfallzeit: 21.05.2025, 19.30 Uhr;

Nach einem Unfall davongefahren sind bislang zwei unbekannte Radfahrerinnen an der Lowicker Straße in Bocholt. Ein 28-jähriger Bocholter befuhr mit seinem weißen Audi RS Q3 die Lowicker Straße in Richtung Fußballplatz. In Höhe einer Fahrbahnverengung waren zwei unbekannte Mädchen mit ihren Rädern in die gleiche Richtung unterwegs und machten einen Schlenker, so dass der Audi Fahrer ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Audi Fahrer prallte mit seinem Fahrzeug gegen den Bordstein und beschädigte seinen Reifen. Trotz Aufforderung stehen zu bleiben, entfernten sich die Mädchen in Richtung Lowicker Straße. Die beiden werden wie folgt beschrieben: weiblich, beide etwa 11 - 13 Jahre alt, schlanke Statur und ein dunkles Kopftuch auf dem Kopf. Zur Unfallzeit waren sie mit einer weiten dunklen Hose bekleidet. Beide fuhren jeweils ein Hollandrad. Die Polizei sucht Zeugen des Unfallgeschehens und insbesondere die beiden Radfahrerinnen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter (02871) 2990. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell