Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Automaten Ziel von Tätern

Warendorf (ots)

In der Nacht vom Dienstag (22.04.2025) zum Mittwoch (23.04.2025) wurden im Kreis Warendorf vier Automaten durch unbekannte Täter aufgebrochen. Zwei Taten ereigneten sich im Bereich von Everswinkel-Alverskirchen. Hier wurde an einem Golfclub ein Automat für Golfbälle und an der Straße Alter Hof ein Eisautomat aufgebrochen. Eisautomaten waren auch das Ziel in Sendenhorst in der Bauerschaft Elmenhorst und in Ahlen-Dolberg an der Lambertistraße. Die Automaten wurden gewaltsam aufgebrochen und Münzgeld entwendet. Da der Automat in Alverskirchen, Alter Hof, nur Kartenzahlung akzeptiert, entstand hier lediglich Sachschaden. Wer hat im Bereich der Tatorte Personen oder Fahrzeuge beobachtet oder kann Angaben zu den Tätern machen. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

