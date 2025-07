Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht in der Pirmasenser Straße

Contwig (ots)

Am Montagmorgen, 21.07.2025 gegen 08:10 Uhr, kam es in der Pirmasenser Straße in Contwig zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein VW Beetle, welcher am Fahrbahnrand geparkt stand, beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte mit seinem vermutlich roten PKW unbekannter Marke die hintere rechte Stoßstange des Beetle und entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizeiinspektion Zweibrücken nimmt sachdienliche Hinweise unter pizweibruecken@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 0631-369 15399 entgegen.|pizw

