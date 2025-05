POL-SU: Einbrecher überrascht - Täter fliehen ohne Beute

Siegburg (ots) - In der Zeit von Freitag (25. April) bis Montag (28. April) brachen ein oder mehrere Unbekannte in eine Werkstatt und die dazugehörigen Büroräume in Siegburg ein. Eine Mitarbeiterin schilderte der Polizei gegenüber, dass sie ihren Arbeitsplatz an der Straße "Am Turm" vor dem Wochenende gegen 15:00 Uhr abgeschlossen und als letzte verlassen hatte. Als die Frau Montagmorgen gegen 07:00 Uhr zurückkam, bemerkte sie, dass eingebrochen worden war und ...

