POL-SU: Bank vereitelt Betrugsversuch

Siegburg (ots) - Am vergangenen Wochenende wurde in Behandlungs- und Büroräume einer Einrichtung für Gesundheitsdienstleistungen in Siegburg eingebrochen. In dem Gebäude an der Ringstraße entdeckte eine Mitarbeiterin am Montagmorgen (28. April) gegen 06:20 Uhr im zweiten Obergeschoss, dass eine verriegelbare Automatiktür gewaltsam geöffnet worden war. Offenbar gelangten der oder die Täter so in einen ...

mehr