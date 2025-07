Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Unbekannte Täter beschädigen Gräber auf dem Hauptfriedhof/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

In der Nacht von Dienstag, 22.07.2025 auf Mittwoch, 23.07.2025 beschädigten bislang unbekannte Täter mehrere Gräber und den darauf befindlichen Grabschmuck auf dem Hauptfriedhof in der Vogelgesangstraße. Es gibt Hinweise darauf, dass sich auf dem Friedhof insbesondere in den Abendstunden mehrere Jugendliche aufhalten sollen. Diese könnte sowohl Täter als auch Zeugen der Tat sein. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per E-Mail (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen./pizw

