POL-PIZW: 3. Tag des 44. Zweibrücker Stadtfestes

Zweibrücken (ots) - Am 26.07.2025 befuhr ein 27-jähriger Mann mit seinem Audi A3 um 22:50 Uhr die Landauer Straße aus Richtung Saarlandstraße kommend in Richtung Hofenfelsstraße. Kurz nach der Einmündung zur Storchenstraße kollidierte er mit zwei, am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Fahrzeugen der Marke Peugeot. Durch den Aufprall wurden am Audi ...

mehr